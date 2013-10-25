Kaptan Phillips

Amerikan bandralı yük gemisi Maersk Alabama’nın 2009 yılında Somali’li korsanlar tarafından kaçırılmasını konu alan film olayın çok sayıdaki global etkisini, hem heyecanlı bir gerilim, hem de karmaşık bir portre olarak sunuyor ve Alabama’nın kaptanı Richard Phillips ile onun Somali’li muadili Muse arasındaki ilişkiye odaklanıyor.