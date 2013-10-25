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Kaptan Phillips

Captain Phillips

4 kişi izlemiş. | 15 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kaptan Phillips
  • IMDB Puanı : 7.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.2 /10  - filmin yorumlarını oku
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     (16 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Amerikan bandralı yük gemisi Maersk Alabama’nın 2009 yılında Somali’li korsanlar tarafından kaçırılmasını konu alan film olayın çok sayıdaki global etkisini, hem heyecanlı bir gerilim, hem de karmaşık bir portre olarak sunuyor ve Alabama’nın kaptanı Richard Phillips ile onun Somali’li muadili Muse arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

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Yorumlar

  • vizyondaki izlenebilecek birkaç filmden biri.daha cok gerilim tadinda olan film puanını hakediyor.

  • tom hanks de hiç yaşlanmayanlardanmış demek. yeşil yol benim için efsanedir. eminim biçok kişi içinde öyledir

  • somalili korsanlar çok gerçekçi oynamış. film sonuna kadar heyecan dinmiyo. son ana kadar ne olacak diye bekliyosunuz. hele tom hanksin korsanla karşı karşıya kaldığı sahneler müthiş

  • tom hanks muhteşem bi oyuncu bu filmde de döktürmüş. ben izledim ve çok mutlu ayrıldım sinemadan. izleyin. imbd puanını haketmiş

  • imdb puanı yüksekmiş. aslında film o kadar çekici gelmedi bana. ama bir bildikleri vardır elbet

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Oyuncular ve ekip

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