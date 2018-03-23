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Kar

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Kar
  • IMDB Puanı : 6.9 / 10
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Filmin Konusu

Müzeyyen’in hayatı onun için olağandır. Yirmi yaşındadır ve hala lisededir. Arkadaş grubu her şeyidir. . Hepsi kendi acılarını ya da başarısızlıklarını aynı şekilde saklıyorlardır.Müzeyyen’in birlikte yaşadığı annesinin kızıyla hiç iletişimi yoktur ve o bir metres hayatı sürmektedir. Müzeyyen’in olağan hayatı, Ali’nin onun için gelmesiyle değişir. Ali, Müzeyyen’in hiç görmediği, ama dokuz yaşından beri varlığından haberdar olduğu kardeşidir. Ali’nin iki amacı vardır . Birincisi Müzeyyen’i Bolu’ya götürüp, kendisi gibi bir yaşam standardına erişmesini sağlamak, diğeri ise Müzeyyen’e babası gibi olmadığını kanıtlamasıdır.

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