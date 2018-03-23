Kar
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 6.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gençlik
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Mart 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :100 dk.
- Dağıtıcı :Başka Sinema
- Resmi Sitesi : http://karfilmofficial.com/
Filmin Konusu
Müzeyyen’in hayatı onun için olağandır. Yirmi yaşındadır ve hala lisededir. Arkadaş grubu her şeyidir. . Hepsi kendi acılarını ya da başarısızlıklarını aynı şekilde saklıyorlardır.Müzeyyen’in birlikte yaşadığı annesinin kızıyla hiç iletişimi yoktur ve o bir metres hayatı sürmektedir. Müzeyyen’in olağan hayatı, Ali’nin onun için gelmesiyle değişir. Ali, Müzeyyen’in hiç görmediği, ama dokuz yaşından beri varlığından haberdar olduğu kardeşidir. Ali’nin iki amacı vardır . Birincisi Müzeyyen’i Bolu’ya götürüp, kendisi gibi bir yaşam standardına erişmesini sağlamak, diğeri ise Müzeyyen’e babası gibi olmadığını kanıtlamasıdır.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.