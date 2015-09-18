Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.