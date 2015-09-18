Kara Bela
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Yolculuk boyunca arabasının başına gelmeyen, Kudret ve arkadaşlarının da peşine düşmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
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Yorumlar
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Fena değil gidilebilinir
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Eğlenceli bir film sayılır
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Boyle bir kadroyla olabildigince eglenceli bir yapim ortaya cikarmislar. Gulduk eglendik. Elinize saglik.
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50 kere koy izlerim. EMAAANNNNNN
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Herkes gitmeli hem çok komik hem çok güzel bir mesajı var vizyondan kalkmadan herkes gitmeli benim imkanım olsa 1000 kere giderim çok güzel hem de çok güzel