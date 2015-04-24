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Kara Deniz
Black Sea
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- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Macera
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, İngiltere, Rusya
- Gösterim Tarihi :24 Nisan 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :114 dk.
Filmin Konusu
30 yıllık denizcilik kariyeri eşi Chrissy’i ve çocuklarını kaybetmesine mal olan Robinson, 11 yıldır çalıştığı gemi hurdası bulup satan şirketten sebepsiz yere kovulduğunda eski donanmacı Robinson, kendini ıskartaya çıkartılmış ve gereksiz hisseder. Ancak II. Dünya Savaşı sırasında içi yığma altı dolu bir Alman U-Bot’unun Gürcü karasularında denizin altında yattığını öğrendiğinde kendini yeniden ispatlamanın bir yolunu bulur.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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IMDB puanı hakkettiğinin çok altında. Bu film enaz 8.5 puanı hakeder. On numara bir gerilim filmi. Tafsiye ederim.
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