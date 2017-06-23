Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kara Gün - Patriots Day
Paylaş

Kara Gün

Patriots Day

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kara Gün
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Peter Berg'in yönetmen koltuğunda oturduğu Patriots Day, 2013 Boston Maratonu bombalı saldırısını ve sıradan insanların, sıra dışı zamanlarda gün yüzüne çıkan kahramanlıkları ile tüm dünyaya ilham vermelerini konu alıyor.

Korkunç terör eyleminden hemen sonra komiser TOMMY SAUNDERS (Mark Wahlberg), hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Kara Gün filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kara Gün filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir