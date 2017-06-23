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Kara Gün
Patriots Day
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih, Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :23 Haziran 2017
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- Süre :130 dk.
Filmin Konusu
Peter Berg'in yönetmen koltuğunda oturduğu Patriots Day, 2013 Boston Maratonu bombalı saldırısını ve sıradan insanların, sıra dışı zamanlarda gün yüzüne çıkan kahramanlıkları ile tüm dünyaya ilham vermelerini konu alıyor.
Korkunç terör eyleminden hemen sonra komiser TOMMY SAUNDERS (Mark Wahlberg), hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışıyor.
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