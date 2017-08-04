Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kara Kule - The Dark Tower
Paylaş

Kara Kule

The Dark Tower

1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kara Kule
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.4 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Nikolaj Arcel'in yönetmenliğini yaptığı film, son silahşör Roland'ın Kara Kule'ye ulaşma yolculuğunda ilk hedefi olan Siyahlı Adam'ı yakalama çabasını konu edinecek.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Keyfili

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kara Kule filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kara Kule filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir