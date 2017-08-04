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Kara Kule
The Dark Tower
1 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Fantastik, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :4 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Nikolaj Arcel'in yönetmenliğini yaptığı film, son silahşör Roland'ın Kara Kule'ye ulaşma yolculuğunda ilk hedefi olan Siyahlı Adam'ı yakalama çabasını konu edinecek.
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