1974 yapımı Black Christmas filminin yeniden çekimi olan filmin konusu şöyle: Tatil günlerinde Hawthorne Koleji son derece sessiz ve sakindir. Ancak ortaya bir katil çıkar. Bu katil, kampüsün kız öğrenci yurdunda kalan öğrencileri birer birer avlayacaktır. Ancak katilin öğrenmesi gereken bir şey vardır: Yeni nesil kadınlar çaresiz bir şekilde ölümü beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler de ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır.