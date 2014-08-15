Amelia henüz hamileyken kocası bir trafik kazasında ölmüştür. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kocasının kaybını bir türlü atlatamayan Amelia, içine kapanık oğlu Samuel ile münzevi bir hayat sürmektedir. Bir gün evlerinde Bay Babadook isimli esrarengiz bir çocuk kitabı bulan anne – oğulun hayatı, gotik çizimler ve ürkütücü tekerlemelerle dolu bu kitabı okumalarıyla bir kâbusa dönüşür. Bir çıkış yolu bulmaya çalışan anne oğulun çaresizliği giderek artacaktır.