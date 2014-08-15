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Karabasan

The Babadook

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karabasan
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Amelia henüz hamileyken kocası bir trafik kazasında ölmüştür. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kocasının kaybını bir türlü atlatamayan Amelia, içine kapanık oğlu Samuel ile münzevi bir hayat sürmektedir. Bir gün evlerinde Bay Babadook isimli esrarengiz bir çocuk kitabı bulan anne – oğulun hayatı, gotik çizimler ve ürkütücü tekerlemelerle dolu bu kitabı okumalarıyla bir kâbusa dönüşür. Bir çıkış yolu bulmaya çalışan anne oğulun çaresizliği giderek artacaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • filmi moviemax de seyretme fırsatım olmuşu,Sadece 10 dk lık bir kısımıda acaba birsey olurmu diye düşündürürken,filmin sonunda solucanla karabasanın beslenme sahnesi korkmaktan değil ama gülmekten titretti beni.

  • Beklentimi karsilamadi ama bu filmi cok merak ediyordum. Sonu aptalca bitti ama genel olarak korktum

  • bu filme nasil 7.2 puan verilmis anlamadimm....hele bir son yapmislarki evlere senlik .... bizim turk korku filmleri daha iyi yani

  • Birileri yorum yapsin bu filmi cok merak ediyorum nasil bir film?

  • filmi hiçmi izleyen yok yorum yapan

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Oyuncular ve ekip

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