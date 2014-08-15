Karabasan
The Babadook
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Avustralya
- Gösterim Tarihi :15 Ağustos 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Amelia henüz hamileyken kocası bir trafik kazasında ölmüştür. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen kocasının kaybını bir türlü atlatamayan Amelia, içine kapanık oğlu Samuel ile münzevi bir hayat sürmektedir. Bir gün evlerinde Bay Babadook isimli esrarengiz bir çocuk kitabı bulan anne – oğulun hayatı, gotik çizimler ve ürkütücü tekerlemelerle dolu bu kitabı okumalarıyla bir kâbusa dönüşür. Bir çıkış yolu bulmaya çalışan anne oğulun çaresizliği giderek artacaktır.
Galeri
Yorumlar
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filmi moviemax de seyretme fırsatım olmuşu,Sadece 10 dk lık bir kısımıda acaba birsey olurmu diye düşündürürken,filmin sonunda solucanla karabasanın beslenme sahnesi korkmaktan değil ama gülmekten titretti beni.
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Beklentimi karsilamadi ama bu filmi cok merak ediyordum. Sonu aptalca bitti ama genel olarak korktum
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bu filme nasil 7.2 puan verilmis anlamadimm....hele bir son yapmislarki evlere senlik .... bizim turk korku filmleri daha iyi yani
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Birileri yorum yapsin bu filmi cok merak ediyorum nasil bir film?
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filmi hiçmi izleyen yok yorum yapan