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Karabasan

Slumber

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Fragmanlar


Karabasan
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uyku problemi olan travmalı bir ailenin rutin muayenesini yapan uyku doktoru Alice, bilimsel gerçeklerden vazgeçmeye ve ailenin, uykudayken zayıf kişilerden beslenen parazit bir şeytan tarafından korkutulduğuna inanmaya zorlanmaktadır. Bu karanlık ruhu defetmek için, Alice kendi kabuslarına girmeli ve kendi çocukluğundaki şeytanlarla yüzleşmelidir.

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