Uyku problemi olan travmalı bir ailenin rutin muayenesini yapan uyku doktoru Alice, bilimsel gerçeklerden vazgeçmeye ve ailenin, uykudayken zayıf kişilerden beslenen parazit bir şeytan tarafından korkutulduğuna inanmaya zorlanmaktadır. Bu karanlık ruhu defetmek için, Alice kendi kabuslarına girmeli ve kendi çocukluğundaki şeytanlarla yüzleşmelidir.