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Karabasan
Slumber
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :29 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Uyku problemi olan travmalı bir ailenin rutin muayenesini yapan uyku doktoru Alice, bilimsel gerçeklerden vazgeçmeye ve ailenin, uykudayken zayıf kişilerden beslenen parazit bir şeytan tarafından korkutulduğuna inanmaya zorlanmaktadır. Bu karanlık ruhu defetmek için, Alice kendi kabuslarına girmeli ve kendi çocukluğundaki şeytanlarla yüzleşmelidir.
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