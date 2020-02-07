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Karabasan

Wake Up

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Karabasan
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Bir psikiyatri doktoru, ailesini öldüren genç bir kızın işlediği cinayetleri anlamak için onun günlüğünü okumaya başlar. Doktor günlüğü okudukça, genç kızın aklını kaybetmesine neden olan uykusuzluk, kafa karışıklığı gibi durumları yaşamaya başlar.

Galeri

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