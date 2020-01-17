2 Arada ve Kaçamak adlı iki ayrı filmden oluşan "Karakomik Filmler"in devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda Cem Yılmaz oturuyor. Karakomik Filmler 2'de yer alacak Emanet filminin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Tülin Özen gibi isimler yer alıyor.