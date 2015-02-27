Karaman´ın Koyunu

Disiplinsiz bir kışlanın askeri olan Bahtiyar çeşme başında gördüğü Mihriban´a tutulur ve izdivacına talip olur. Mihriban da ona gönlünü kaptırır, fakat kışla kumandanı Albay Rıza onu istemeye gelecek ve babası da verecektir.

Bahtiyar, kumandanın üniformasını çalar, Mihriban´ı istemeye gider. Kendisini Karaman Paşa´nın sağ kolu Albay Bahtiyar olarak tanıtır. Bu sırada Albay Rıza gelir. O da Mihriban´ı ister. Mihriban´ın babası kızını hangisine vereceğini bilemez.

Sahte albay Bahtiyar ile kışla kumandanı Albay Rıza birbirine meydan okur. İkisi de kışlayı teftişe gelecek olan Karaman Paşa´yla kızı istemeye geleceğini söyler. Bakalım Karaman Paşa kızı hangisi için isteyecektir?

Karaman Paşa Osmanlı ordusunun en şanlı ve en sert paşasıdır. Zabitleri ve askerleri kurşuna dizdirmekle ünlüdür. Mihriban´ı isteyen Bahtiyar ve Rıza, tebdili kıyafet gezen Karaman Paşa´nın oyununa düşerler.