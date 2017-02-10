Karanlığın Elli Tonu

Yara almış olan Christian Grey, tedbirli Ana Steele'in hayatına geri dönmesi için çabalarken, Ana Steele ona bir şans daha vermeden önce bir anlaşma yapmak ister. İkili güven oluşturmaya ve dengeyi bulmaya başlarken Christian'ın geçmişindeki karanlık figürler, çiftin birlikte bir gelecek kurma umutlarını yok etmeye kararlı bir şekilde etraflarını sarar.