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Karanlığın Elli Tonu

Fifty Shades Darker

0 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karanlığın Elli Tonu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Yara almış olan Christian Grey, tedbirli Ana Steele'in hayatına geri dönmesi için çabalarken, Ana Steele ona bir şans daha vermeden önce bir anlaşma yapmak ister. İkili güven oluşturmaya ve dengeyi bulmaya başlarken Christian'ın geçmişindeki karanlık figürler, çiftin birlikte bir gelecek kurma umutlarını yok etmeye kararlı bir şekilde etraflarını sarar.

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