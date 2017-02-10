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Karanlığın Elli Tonu
Fifty Shades Darker
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :10 Şubat 2017
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Filmin Konusu
Yara almış olan Christian Grey, tedbirli Ana Steele'in hayatına geri dönmesi için çabalarken, Ana Steele ona bir şans daha vermeden önce bir anlaşma yapmak ister. İkili güven oluşturmaya ve dengeyi bulmaya başlarken Christian'ın geçmişindeki karanlık figürler, çiftin birlikte bir gelecek kurma umutlarını yok etmeye kararlı bir şekilde etraflarını sarar.
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