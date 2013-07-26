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Karanlık Cinayetler

The Frozen Ground

0 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karanlık Cinayetler
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dedektif Jack son iki yılda 8 kadının benzer şekilde ortadan kaybolmasının ardında bir seri katil olduğundan şüphelenmektedir. Ancak ortada tek sağlam bir ipucu bile yoktur. Fakat bir gün Cindy isimli genç bir kız katilin elinden son anda kurtulmayı başarır. Dedektif Jack, Cindy ile görüşüp kanıt toplamaya çalışırken katil Cindy’nin peşindedir.

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Yorumlar

  • john cusack'ın Must Love Dogs (aşkla randevu) diye bi filmi var. tavsiye ederim. her filmi iyi, ama bu filmin yeri ayrı

  • cage'i artık doğru düzgün bi filmde görmek istiyoruz. sırf film çekmiş olmak için çekilen fillmlerde yıllardır iyi bi filmini göremedik

  • nicolas cagein neredeyse hiçbi filmini kaçırmadım bunu da izlerim. müthiş bi oyuncu

  • vanessa hudgens'ı seven var mı varsa lütfen bana anlatsın bu kız niye her yerde

  • bu tarz filmleri seviyorum ama wolverine varken dvdvsini alır izleriz

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Oyuncular ve ekip

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