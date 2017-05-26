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Karanlık Görev

The Age of Shadows

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Fragmanlar


Karanlık Görev
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 9.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir zamanlar Kore'nin bağımsızlığı için mücadele veren Lee, artık Japon emniyetinde komiser olarak hayatına devam ediyordur. Bu direnişe sızıp içeriden çökertme emri geldiğinde ise kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur. Örgütün lideri Kim Woo-jin ile tanışır. Tarihin zıt taraflarında duran ve birbirlerinin gerçek kimliklerinin farkında olan bu iki adam, bilgi alabilmek adına yakınlaşarak çok tehlikeli bir denge kurar. Bu sırada örgüt, Şangay'dan patlayıcı temin ederek Seul'daki Japon tesislerini hedef almayı planlıyordur. Operasyon esnasında adeta bir kedi-fare kovalamacası başlar, fakat kaçan da kovalayan da birbirini kullandığı için durum tüm tahminlerin ötesinde bir çıkmaza girer. Fakat Lee, bu karmaşanın ortasında hızlı bir karar vermek zorundadır. Çünkü bomba dolu bir tren sınırı geçerek Seul'a doğru hızla yol alıyordur.

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