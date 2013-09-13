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Sinema>Film Arşiv >  Karanlık Şerit: Möbius - Möbius
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Karanlık Şerit: Möbius

Möbius

2 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karanlık Şerit: Möbius
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rus istihbarat servisinde çalışan Grégory Lyubov, özel bir görev için Monako'ya gönderilir. Grégory, Monako'da çalışmakta olan güçlü bir işadamının yakınen takip edilmesi işinde kilit bir rol oynamaktır. Bu görevin bir parçası olarak, Monako'daki özel bir Rus bankasında çalışmakta olan Alice isimli yetenekli bir finans uzmanı da gizlice görevlendirilir. Ruslar için çalışmakta olan Alice bir Amerikan vatandaşıdır. Grégory'nin görevi ise Alice'ten gizli bir şekilde onun sadakatini ölçmektir. Ancak Grégory görev sırasında gerçekleştirdiği bir hamleyle altın kuralı çiğner ve Alice ile iletişime geçer. Aralarında ikisinin de dibe doğru ilerleyişini hızlandıracak türden bir tutku başlar.

Galeri

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Yorumlar

  • casus filmlerini severim

  • süperdiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • izlenmesi gereken bi film. sinemada izlemeseniz bile mutkala evde izleyin. çok sürükleyici

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Oyuncular ve ekip

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