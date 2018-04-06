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Karanlık Sır
Marrowbone
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :6 Nisan 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film,ayrı yetimhanelere gönderilmemek için annelerinin ölümünü gizleyen Jack, Billy, Jane ve Sam isimli kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.
Galeri
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