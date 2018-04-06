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Karanlık Sır

Marrowbone

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Karanlık Sır
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film,ayrı yetimhanelere gönderilmemek için annelerinin ölümünü gizleyen Jack, Billy, Jane ve Sam isimli kardeşlerin hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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