Karanlık Sular
The Shallows
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :5 Ağustos 2016
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- Müzik :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
Başrolünde Blake Lively'nin yer aldığı, yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiği Karanlık Sular, Nancy'nin (Blake Lively) tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alan gerilim dolu hikayesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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heyecan dolu ve gerilimi izleyiciye yansıtan bir film. ancak köpek balığının yamulma sahnesi çok amatörceydi
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Basit bir konusu var. Sıkılmadım ama keyif de vermedi.
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127 saat diye bir film vardı tam onun tarz olmuş. filmde herşey olabilecek şeyler ama son sahnesi fantastik biraz. kesinlikle izlemeye değer. gerilime hazır olun
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adamlar gerçekten yapıyor ya , köpekbalığından film mi olur diyor insan , ama gerçekten kaliteli , etkileyici bi film olmuş , imdb puanı gayet normal 6,8
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Sıkılmadan izledim , gerilim sevenler gitsin. Zaten vizyonda da ahım şahım filmler yokken tercih edilebilir.