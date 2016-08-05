Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Karanlık Sular - The Shallows
Paylaş

Karanlık Sular

The Shallows

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karanlık Sular
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (5 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Başrolünde Blake Lively'nin yer aldığı, yönetmenliğini Jaume Collet-Serra'nın üstlendiği Karanlık Sular, Nancy'nin (Blake Lively) tek başına sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğrayarak, kıyıya çok yakın bir yerde mahsur kalmasını konu alan gerilim dolu hikayesini anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • heyecan dolu ve gerilimi izleyiciye yansıtan bir film. ancak köpek balığının yamulma sahnesi çok amatörceydi

  • Basit bir konusu var. Sıkılmadım ama keyif de vermedi.

  • 127 saat diye bir film vardı tam onun tarz olmuş. filmde herşey olabilecek şeyler ama son sahnesi fantastik biraz. kesinlikle izlemeye değer. gerilime hazır olun

  • adamlar gerçekten yapıyor ya , köpekbalığından film mi olur diyor insan , ama gerçekten kaliteli , etkileyici bi film olmuş , imdb puanı gayet normal 6,8

  • Sıkılmadan izledim , gerilim sevenler gitsin. Zaten vizyonda da ahım şahım filmler yokken tercih edilebilir.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Karanlık Sular filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Karanlık Sular filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir