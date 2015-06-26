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Karanlık Yerler

Dark Places

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Fragmanlar


Karanlık Yerler
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 5.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Libby Day’in annesi ve iki kız kardeşi Kansas Kinnakee’de “Şeytana Kurban” edilmişti. Cinayetin ardından bir tek minik Libby hayatta kalırken ağabeyi Ben’se hapsi boyladı. Üstelik onu hapse gönderen, sevgili kız kardeşi Libby’ydi.

Yirmi dört yıl sonra Cinayet Kulübü adında, kötü şöhretli suçları takıntı haline getirmiş tuhaf bir gizli topluluk, Libby’nin peşine düştü. Tek amaçları Ben’i özgürlüğüne kavuşturmaktı. Parasızlıkla boğuşan Libby, trajik geçmişinden fayda sağlamak için akıl almaz bir plan yaptı...

Libby planı dahilinde araştırmalara başladıktan sonra Missouri’nin striptiz kulüplerinden Oklahoma’nın terk edilmiş turistik şehirlerine savrulacaktı. Tahmin edilmesi olanaksız gerçekler adım adım su yüzüne çıkarken, Libby kendini yine başladığı noktada bulacaktı. Katilden kaçtığı yerde.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • dün izledim izlemez olaydım ) çok kötüydü. ana karakter film başindan sonuna kadar ezik bir karekteri canlandırdı. konusuda işleyiş tarzıda berbatti. buyuk umutlarla gitmeyin hayal kirikligina ugrayacaksiniz cunku. bu filme ayirdigim zamana aciyorum. yüz yılın gelmiş geçmiş en kotu filmine aday bence. paraniza vede zamaniniza yazik etmeyin. inanilmaz sikiciydi. bizim o cinli binli filmlerimiz bile bu filmen iyidir. siz dusunun artik okadar kotu yani )

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Oyuncular ve ekip

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