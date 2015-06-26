Karanlık Yerler

Libby Day’in annesi ve iki kız kardeşi Kansas Kinnakee’de “Şeytana Kurban” edilmişti. Cinayetin ardından bir tek minik Libby hayatta kalırken ağabeyi Ben’se hapsi boyladı. Üstelik onu hapse gönderen, sevgili kız kardeşi Libby’ydi.

Yirmi dört yıl sonra Cinayet Kulübü adında, kötü şöhretli suçları takıntı haline getirmiş tuhaf bir gizli topluluk, Libby’nin peşine düştü. Tek amaçları Ben’i özgürlüğüne kavuşturmaktı. Parasızlıkla boğuşan Libby, trajik geçmişinden fayda sağlamak için akıl almaz bir plan yaptı...

Libby planı dahilinde araştırmalara başladıktan sonra Missouri’nin striptiz kulüplerinden Oklahoma’nın terk edilmiş turistik şehirlerine savrulacaktı. Tahmin edilmesi olanaksız gerçekler adım adım su yüzüne çıkarken, Libby kendini yine başladığı noktada bulacaktı. Katilden kaçtığı yerde.