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Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları

Underworld: Blood Wars

2 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Anna Foerster'in yönetmenliğini üstlendiği, Kate Beckinsale'in Selene'e yeniden can vereceği Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları, Lycan ve Vampir Savaşı arasında kalmış Selene'in hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

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Yorumlar

  • Beklentinin altında kötü bir film

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Oyuncular ve ekip

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