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Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları
Underworld: Blood Wars
2 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Aralık 2016
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Filmin Konusu
Anna Foerster'in yönetmenliğini üstlendiği, Kate Beckinsale'in Selene'e yeniden can vereceği Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları, Lycan ve Vampir Savaşı arasında kalmış Selene'in hikâyesini anlatmaya devam ediyor.
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Yorumlar
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Beklentinin altında kötü bir film
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