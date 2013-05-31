Karanlıktan Gelen

Şehrin ufak mahallesinde yaşayan genç bir aile, Daniel ve Lacey Barett çifti huzurlu ve güvenli yaşamlarını bir anda tehdit eden bir dizi rahatsız edici olaylara tanık olmaya başlar. Tahmin edilemez derecede korkunç bir kuvvet tarafından tehdit edildiklerini anladıklarında Barret ailesi, durumu kendi yolları ile çözmeye çalışarak bu ölümcül gizemin peşine düşerler.