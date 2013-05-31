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Karanlıktan Gelen
Dark Skies
4 kişi izlemiş. | 20 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :31 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Şehrin ufak mahallesinde yaşayan genç bir aile, Daniel ve Lacey Barett çifti huzurlu ve güvenli yaşamlarını bir anda tehdit eden bir dizi rahatsız edici olaylara tanık olmaya başlar. Tahmin edilemez derecede korkunç bir kuvvet tarafından tehdit edildiklerini anladıklarında Barret ailesi, durumu kendi yolları ile çözmeye çalışarak bu ölümcül gizemin peşine düşerler.
Galeri
Yorumlar
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Basarili bir film
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gerek kurgu,gerek işleniş bakımından son zasmanların en iyi olmasa da en özenli filmi.meraklısı keyif alır bence.
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bi koruk filmine göre iii bi puan almış imdb'den
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iyi bi filmdi çocuk oyuncu başarılı iyi vakit geçribilirsiniz korku filmi seviyosanız
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fragmanı bile çok klişe
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