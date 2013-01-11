Karaoğlan
- IMDB Puanı : 3.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Savaş, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Ocak 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1238 yılında Camoka’nın önderliğindeki Moğollar'ın ordusu Anadolu kapılarına dayanmıştır. Bu büyük istilaya karşı harekete geçen Türk devletleri bir birlik oluşturmaya ve beraber savaşa girmeye karar verirler. İlk adımda Çise Hatun'un Altın Orda devletine gelin olarak verilmesi kararlaştırılır. Bu planı öğrenen Moğollar, birliğin oluşmasını en baştan engellemek için Çise Hatun’u öldürmeye karar verirler. Fakat güzeller güzeli Çise Hatun Türk fedaisi Karaoğlan’ın koruması altındadır. Şimdi Anadolu topraklarının kaderi Karaoğlan’a ve onun çevresindekilere bağlıdır...
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Yorumlar
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ya siz nasıl yönetmensiniz , yapımcısınız 12 milyon harcadığınız filime hiçmi araştırmadan başrol oyuncusu diye bu adamı aldınız. bu adamın bir önceki dizisi tutmadı ordaki oyunculuğuna bakmadınızmı? hiçmi bir şeyden anlamıyorsunuz bu adam kötü deil çok kötü! proğramlarda konuşamıyor bile hiç mi bir kitap okumamış:(( gerçek oyunculara tiyatroculara önem vermezseniz böyle hüsrana uğrarsınız!
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hayatımda izlediğim en berbat film..zaten yayından kaldırıldı dusunun artık okadar berbatki 2 haftada dşğer filmlerle yarısamadıgı icin cekildi gosterimden..paranıza yazık zamnınıza yazık..yönetmen adam gibi oyuncu bulmassa olacagı bu..mahalleden 3*5 adam cevirseydm daha iyi rol yapardı..egitimsiz nekadar insan varsa toplanmış..sonuc olmamıs rezalet fiyasko
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Sadece Müge Boz için izlenir.
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çok iyi değildi ama gittiğim için pişman değilim bakalım 2. filmi nasıl olacak..
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emeğe saygı duyuyorum ancak çalışarak para kazanan insanların parasına da bu yüzden kesinlikle gidilmemesi gereken çok kötü bir film