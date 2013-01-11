1238 yılında Camoka’nın önderliğindeki Moğollar'ın ordusu Anadolu kapılarına dayanmıştır. Bu büyük istilaya karşı harekete geçen Türk devletleri bir birlik oluşturmaya ve beraber savaşa girmeye karar verirler. İlk adımda Çise Hatun'un Altın Orda devletine gelin olarak verilmesi kararlaştırılır. Bu planı öğrenen Moğollar, birliğin oluşmasını en baştan engellemek için Çise Hatun’u öldürmeye karar verirler. Fakat güzeller güzeli Çise Hatun Türk fedaisi Karaoğlan’ın koruması altındadır. Şimdi Anadolu topraklarının kaderi Karaoğlan’a ve onun çevresindekilere bağlıdır...