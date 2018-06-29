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Karavan
The Leisure Seeker
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- IMDB Puanı : -
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :29 Haziran 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Film eski karavanlarıyla yollara düşme kararı alan yaşlı çift Ella ile John'un hikâyesini ele alıyor
Galeri
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