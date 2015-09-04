İstanbul'dan Samsun'a göç eden genç arkadaşların maceralarını konu alan Karayel Poyraz'da metropol yaşamıyla Anadolu'nun sakin bir kentinde yaşananlar arasındaki farka ayna tutuluyor. İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir şehri terk edip Karadeniz'de sakin bir yaşam sürmenin derdine düşeceklerdir. Ancak üniversite yıllarındaki müzik tutkusundan da vazgeçmeyecek olan arkadaşlar, o sayede birbirlerine daha da yakınlaşacaktır. Her biri farklı mekânlarda çalacak olan gençler, bir süre sonra ideal müzik ile piyasa müziği ikilemine düşmeye başlayacak; paranın da etkisiyle dostlukları bir anda sona erecektir. Ancak arkadaş gruplarından biri ölüm kalım savaşı vermeye başlayınca eski dostlar yeniden bir araya gelecektir.