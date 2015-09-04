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Karayel Poyraz

Karayel poyraz

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Fragmanlar


Karayel Poyraz
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.2 / 10
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İstanbul'dan Samsun'a göç eden genç arkadaşların maceralarını konu alan Karayel Poyraz'da metropol yaşamıyla Anadolu'nun sakin bir kentinde yaşananlar arasındaki farka ayna tutuluyor. İstanbul gibi büyük ve karmaşık bir şehri terk edip Karadeniz'de sakin bir yaşam sürmenin derdine düşeceklerdir. Ancak üniversite yıllarındaki müzik tutkusundan da vazgeçmeyecek olan arkadaşlar, o sayede birbirlerine daha da yakınlaşacaktır. Her biri farklı mekânlarda çalacak olan gençler, bir süre sonra ideal müzik ile piyasa müziği ikilemine düşmeye başlayacak; paranın da etkisiyle dostlukları bir anda sona erecektir. Ancak arkadaş gruplarından biri ölüm kalım savaşı vermeye başlayınca eski dostlar yeniden bir araya gelecektir.

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