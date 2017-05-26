Johnny Depp, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminde ikonik, heyecan verici anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri dönüyor. Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmıştır ve Jack'in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası'nı bulmaktır. Jack Sparrow, asayı bulmak için güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanmasından Henry (Brenton Thwaites) adında dik başlı, genç bir denizciyle pek de kolay olmayan bir anlaşma yapmak zorundadır.

Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull'un dümenindeki Jack Sparrow, yalnızca kötü kaderini tersine çevirmenin değil, şu ana kadar karşılaştığı en dişli ve korkunç düşmandan kendini nasıl kurtaracağının da yollarını aramaktadır.