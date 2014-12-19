Sinema>Film Arşiv > Karda Bir Beyaz Kuş - White Bird in a Blizzard
Karda Bir Beyaz Kuş
White Bird in a Blizzard
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD, Fransa
- Gösterim Tarihi :19 Aralık 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Kusursuz ev kadını, güzel, çekici, gizemli ve huzursuz Eve ortadan kaybolunca, 17 yaşındaki kızı Kat, yıllardır onu ezen duygusal baskılardan kurtulmanın heyecanıyla annesinin yokluğunu hiç yadırgamaz. Bir yandan büyüme sancıları çekerken bir yandan da rüyalarında annesinin yardım çağrılarını görmeye devam eder. Ne var ki, zaman geçtikçe Kat, sonunda kendi inkarını görecek ve annesinin gidişi hakkındaki gerçekleri kabullenecektir.
Galeri
Yorumlar
-
bagimsiz film. sevenler kacirmasin. gercekten kayda deger bir film. iyi ki gitmisim
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.