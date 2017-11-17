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Kardan Adam
The Snowman
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- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Seçkin bir cinayet timinin baş dedektifi , kışın ilk karında ortadan kaybolan bir kurbanı soruştururken yakalanması zor bir seri katilin yeniden eyleme geçmiş olabileceğinden korkmaktadır. Polisin, düşüncesi bile hoş olmayan bu kötülüğü bir sonraki kar yağışından önce alt edebilmesi için keskin zekalı Katrine Bratt'in yardımıyla on yıllık kapanmayan vakalar ve bu korkunç yeni vaka arasında bir bağ kurması gerekecektir.
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