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Kardeşim Benim 2

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Fragmanlar


Kardeşim Benim 2
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

Macera dolu komedide Hakan ve Ozan'ın kardeşlik bağı bu zorlu sınavdan geçebilecek mi? Hakan ve Didem arasındaki sevgi Muzaffer'in baskılarına direnebilecek mi? Ozan ve Leyla arasındaki kıvılcım nişanlı ve abilerden sıyrılabilecek mi?

Galeri

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Yorumlar

  • Utanmadan nasıl bu filmde rol aldınız. Gavur parasıyla beş kuruş bile etmez. Yazıklar olsun verdiğim paraya da, çaldığınız zamanımada.

  • gercekten berbat bi film olmus, 1.si gibi degil uzaktan yakindan alakasiz (oyunculuk,senaryo vs her anlamda) yazik yani o kadar guzel film varken buna bakmayin bile

  • ÇÖP

  • uydurma rezillik :)

  • Gerçekten hüsran diyorum. Ne oyunculuk var ne de senaryo. Paranıza ve zamanınıza yazık. Adamlar biz yakışıklıyız başka bir şeye gerek var mı diye film yapmışlar.

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Oyuncular ve ekip

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