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Kardeşim Benim

1 kişi izlemiş. | 19 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kardeşim Benim
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Hakan 30 yaşında alternatif müzik yapan ünlü bir sanatçıdır. Sakin ve gizemli bir karaktere sahiptir. Her ne kadar magazinden uzak durmaya çalışsa da kardeşi Ozan´la olan küslükleri magazinin ilgisini çekmektedir. Ozan ise 28 yaşında ünlü bir pop yıldızıdır. Abisinin tersine dışa dönük, neşeli, esprili, konuşkan ve sosyal biridir.

İki kardeş yıllardır küstür. Uzun zamandır bir araya gelmemiş, hatta babalarının hastalığında bile onu farklı zamanlarda ziyaret etmişlerdir.
Çocuk yaşta annelerini kaybettikten sonra düğün şarkıcısı olan babaları Erkan´la birlikte kasabalarda düğünden düğüne dolaşmış, yarı göçebe bir hayat yaşamışlardır.
Anneleri öldükten sonra babası Ozan´ın tüm sorumluluğunu abisinin omuzlarına yüklediği için Hakan erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır. Ozan ise çocukluğun tadını çıkarmış, Hakan´ın yaşayamadığı çocukluğu onun gözleri önünde doya doya yaşamıştır. Bu durum zaman içinde abi kardeş ilişkisini zedelemiş, ikisi de yollarını zıt yönlere doğru çizmişlerdir.
İki kardeşi yıllar sonra bir araya getiren durumsa babalarının cenazesidir. Son görevlerini yerine getirip bir an önce yollarına gitmeyi düşünürken babalarının onlara bıraktığı vasiyet her şeyi değiştirir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok flim süper

  • 3 kişiyle film yapmışlar beklediģime gore berbattı çok daha iyi bi şey bekliyodum filmde uyudum çok sıkıcıydı.

  • Bayıldım bu filme.

  • sıcak samimi izlenmesi gereken bir film olmus.

  • keyifli bir filmdi gidilebilir murat boz oyunculukta gayet iyiydi ilk filmine nazaran

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Oyuncular ve ekip

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