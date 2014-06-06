Kardeşim İçin
Out of the Furnace
- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :6 Haziran 2014
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :116 dk.
Filmin Konusu
Russell ve kendisinden küçük kardeşi Rodney, uzun zamandır ekonomik zorluklar içinde küçük bir kasabada yaşamaktadırlar ve her daim kaçıp gitmenin, daha iyi bir hayat kurmanın hayallerini kurarlar. Ama, kader ağlarını tersine örer ve bir hata sonucu Russell kendisini hapishanede bulur. Kardeşi ise kuzey bölgesinin en zalim ve acımasız suç ağlarından birine bulaşır ve yaptığı hatayı hayatıyla öder. Bu nedenle Russell hapishaneden çıktıktan sonra kendi özgürlüğü ile kardeşinin intikamını arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
Galeri
Yorumlar
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Gercekten guzel bir film. Aksoyon ve heyecan bekleyenler gitmesin. Filmin agir ama cok hos bir havasi var. Amerika nin arka bahcesindeki yasamlari cok guzel anlatmis. Pearl Jam den release filme cok iyi oturmus.
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6ay önce nette izledik.3.dünya ülkesi gibi filmleri 1 sene sonra yayınlıyorlar ülkemizde...