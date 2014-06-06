Kardeşim İçin

Russell ve kendisinden küçük kardeşi Rodney, uzun zamandır ekonomik zorluklar içinde küçük bir kasabada yaşamaktadırlar ve her daim kaçıp gitmenin, daha iyi bir hayat kurmanın hayallerini kurarlar. Ama, kader ağlarını tersine örer ve bir hata sonucu Russell kendisini hapishanede bulur. Kardeşi ise kuzey bölgesinin en zalim ve acımasız suç ağlarından birine bulaşır ve yaptığı hatayı hayatıyla öder. Bu nedenle Russell hapishaneden çıktıktan sonra kendi özgürlüğü ile kardeşinin intikamını arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.