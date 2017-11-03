Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kare - The Square
Paylaş

Kare

The Square

0 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kare
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Force Majeure filmiyle çıkış yapan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Cannes'da Altın Palmiye'ye uzanan yeni filmi The Square, sanat dünyasını hicve soyunuyor.

Christian bir modern sanat müzesinde küratördür. İki çocuk sahibi olan Christian eşinden boşanmıştır. Müzeye gelecek olan bir sonraki gösteri, The Square isminde yoldan geçenleri sosyal sorumluluğa davet eden, insanlığı hatırlatmaya çalışan bir enstalasyon olacaktır. Ancak ideallere göre yaşamak bazen gerçekten zor olabilir. Christian için de durum böyledir. Telefonunu çaldıran Christian'ın hırsıza verdiği aptalca yanıt ideallerinin tersine durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Müzenin PR ajansı "The Square" için beklenmedik bir kampanya ortaya koyar ve bu süreç Christian için bir varoluş sancısına sebep olur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Kare filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kare filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir