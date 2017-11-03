Force Majeure filmiyle çıkış yapan İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un Cannes'da Altın Palmiye'ye uzanan yeni filmi The Square, sanat dünyasını hicve soyunuyor.

Christian bir modern sanat müzesinde küratördür. İki çocuk sahibi olan Christian eşinden boşanmıştır. Müzeye gelecek olan bir sonraki gösteri, The Square isminde yoldan geçenleri sosyal sorumluluğa davet eden, insanlığı hatırlatmaya çalışan bir enstalasyon olacaktır. Ancak ideallere göre yaşamak bazen gerçekten zor olabilir. Christian için de durum böyledir. Telefonunu çaldıran Christian'ın hırsıza verdiği aptalca yanıt ideallerinin tersine durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Müzenin PR ajansı "The Square" için beklenmedik bir kampanya ortaya koyar ve bu süreç Christian için bir varoluş sancısına sebep olur.