Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Karınca Kapanı
Paylaş

Karınca Kapanı

0 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karınca Kapanı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (4 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Güven Sarıselimoğlu, birçok alanda yatırımları bulunan ülkenin en büyük holdinglerinden birinin sahibidir. Evliliğinde mutsuz olan ve sürekli kocasının göz hapsinde tutulan Münevver Sarıselimoğlu, eşi Güven’den kurtulmak ve ondan intikam almak için bir mafya babasından, Galip’ten yardım ister. Galip kimsenin öngöremeyeceği bir plan yapar ve böylece sadece kapandaki bu üç insanın değil ülkenin kaderini değiştirecek bir hesaplaşma başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • fırat tanışı seviyorum iyi bi oyuncu. filmde güzel gibi

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Karınca Kapanı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Karınca Kapanı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir