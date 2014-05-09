Karınca Kapanı

Güven Sarıselimoğlu, birçok alanda yatırımları bulunan ülkenin en büyük holdinglerinden birinin sahibidir. Evliliğinde mutsuz olan ve sürekli kocasının göz hapsinde tutulan Münevver Sarıselimoğlu, eşi Güven’den kurtulmak ve ondan intikam almak için bir mafya babasından, Galip’ten yardım ister. Galip kimsenin öngöremeyeceği bir plan yapar ve böylece sadece kapandaki bu üç insanın değil ülkenin kaderini değiştirecek bir hesaplaşma başlar.