Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Karışık Kaset
Paylaş

Karışık Kaset

0 kişi izlemiş. | 16 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karışık Kaset
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (10 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Filmde Ulaş ile İrem’in 20 yıl önce başlayıp, günümüze dek gelen aşk serüveni fonda hepimiz için çok özel olan Türkçe pop müzik şarkılarının eşliğinde anlatılıyor. 13 yaşındaki Ulaş, güzeller güzeli İrem’e deliler gibi aşıktır; ama çok da çekingendir. Bir gün, babasının tavsiyesine uyarak, İrem’e olan aşkını bir karışık kasetle ilan etmeye karar verir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Film berbat bitsin diye yalvardım bu kadar can sıkıcı

  • Gerçekten süper film izlemenizi tavsiye ederim

  • Karışık kaset ismini duyar duymaz lise yıllarımı hatırladım, benimde vardı. Bence bu yıllarını unutmayanlar için hazırlanmış ama güzel duygularla oynanmış bir senaryo. Filme merakla büyük bir beklentiyle gittim ama asla beklediğim gibi değildi. Konu iyi işlenmemiş, yarım kalmış, kast zayıf, bahsedildiği gibi büyük bir aşk yok, asla tavsiye etmiyorum.

  • Tam bir hayal kırıklığı. kopuk kopuk sahneler, kimin kimi neden sevdigi anlasilmayan ask hikayesi. paraniza yazik. neden boyle filmler cekiyolarki

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Karışık Kaset filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Karışık Kaset filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir