Karışık Kaset

Filmde Ulaş ile İrem’in 20 yıl önce başlayıp, günümüze dek gelen aşk serüveni fonda hepimiz için çok özel olan Türkçe pop müzik şarkılarının eşliğinde anlatılıyor. 13 yaşındaki Ulaş, güzeller güzeli İrem’e deliler gibi aşıktır; ama çok da çekingendir. Bir gün, babasının tavsiyesine uyarak, İrem’e olan aşkını bir karışık kasetle ilan etmeye karar verir.