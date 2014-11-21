Karışık Kaset
- IMDB Puanı : 5.8 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Filmde Ulaş ile İrem’in 20 yıl önce başlayıp, günümüze dek gelen aşk serüveni fonda hepimiz için çok özel olan Türkçe pop müzik şarkılarının eşliğinde anlatılıyor. 13 yaşındaki Ulaş, güzeller güzeli İrem’e deliler gibi aşıktır; ama çok da çekingendir. Bir gün, babasının tavsiyesine uyarak, İrem’e olan aşkını bir karışık kasetle ilan etmeye karar verir.
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Yorumlar
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Film berbat bitsin diye yalvardım bu kadar can sıkıcı
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Gerçekten süper film izlemenizi tavsiye ederim
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Karışık kaset ismini duyar duymaz lise yıllarımı hatırladım, benimde vardı. Bence bu yıllarını unutmayanlar için hazırlanmış ama güzel duygularla oynanmış bir senaryo. Filme merakla büyük bir beklentiyle gittim ama asla beklediğim gibi değildi. Konu iyi işlenmemiş, yarım kalmış, kast zayıf, bahsedildiği gibi büyük bir aşk yok, asla tavsiye etmiyorum.
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Tam bir hayal kırıklığı. kopuk kopuk sahneler, kimin kimi neden sevdigi anlasilmayan ask hikayesi. paraniza yazik. neden boyle filmler cekiyolarki