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Karışma Bende

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Karışma Bende
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Filmin Konusu

Facia 3’lü Karışma Bende, başlarına gelen trajikomik olayların üstesinden gelmeye çalışan Sefa, Fatih ve Mami'nin hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Sefa, sosyal medya fenomeni olmayı kafaya koymuştur. Bunun için fikir üretmeye çalışan Sefa'nın hayatı, bir kıza gönlünü kaptırması ile bambaşka bir hal alır. Sefa, sevdiği kız uğruna soluğu İzmir'de alır. Burada başını türlü dertlere sokan Sefa'ya bu macerasında Adana’dan ev arkadaşları olan Mami ve Fatih de eşlik eder. Üç kafadar, başlarına gelen trajikomik olayların üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

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