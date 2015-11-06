İsmail hayatta dikiş tutturamayan biridir, eşinden ayrıldıktan sonra son parasıyla İstanbul'dan Malatya'da bulunan arkadaşları Selim ve Tolga'nın yanına gider. Selim yalanlarla kariyer peşinde koşan, Tolga ise üniversite mezunu olmasına rağmen bir türlü iş bulamayan biridir. İsmail Malatya'ya geldikten sonra Selim'in verdiği gazla bu hayatta kariyerin en önemli şey olduğunu düşünür.