Sinema>Film Arşiv > Karlar Kralı Norm 2 - Norm of the North: King Sized Adventure
Karlar Kralı Norm 2
Norm of the North: King Sized Adventure
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2019
- Ülke : ABD, Çin, Hindistan, Güney Kore
- Gösterim Tarihi :3 Temmuz 2020
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Kral Norm ve arkadaşlarının, kötü emelleri için bir tarihi eserin peşinde olan Dexter'a karşı verdikleri mücadeleyi konu ediniyor.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.