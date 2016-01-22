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Karlar Kralı Norm
Norm of the North
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Hindistan
- Gösterim Tarihi :22 Ocak 2016
- Yönetmen :
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- Oyuncular :
- Müzik :
Filmin Konusu
Kendi halinde yaşayan Norm´un yaşam alanına lüks bir otel yapmaya kalkan çılgın bir iş adamıyla olan maceralarını izleyeceğimiz bu animasyon filminde, Norm ve arkadaşları New York´a gelerek iş adamını durdurmak için binbir maceraya atılır.
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