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Karlar Kralı Norm

Norm of the North

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Fragmanlar


Karlar Kralı Norm
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kendi halinde yaşayan Norm´un yaşam alanına lüks bir otel yapmaya kalkan çılgın bir iş adamıyla olan maceralarını izleyeceğimiz bu animasyon filminde, Norm ve arkadaşları New York´a gelerek iş adamını durdurmak için binbir maceraya atılır.

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