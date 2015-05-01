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Sinema>Film Arşiv >  Karlar Kraliçesi 2 - Snezhnaya Koroleva 2 (Snow Queen 2)
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Karlar Kraliçesi 2

Snezhnaya Koroleva 2 (Snow Queen 2)

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Fragmanlar


Karlar Kraliçesi 2
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7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Karlar Kraliçesi yenik düşmüş, gücünü yitirmiştir. Onu yen troller özgürlüğün tadını çıkarmaktadırlar fakat yeni bir düşmanları vardır. Dünyayı sonsuza dek buza dönüşmekten kurtarmak için yeni bir kahraman beklenmektedir. Troll Orm, beklenen o kahraman olmayı başarabilecek midir? Bu büyüleyici macerada Orm, arkadaşlık ve gerçek aşkın bütün kötülükleri yenebileceğini öğrenecektir.

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