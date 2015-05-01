Sinema>Film Arşiv > Karlar Kraliçesi 2 - Snezhnaya Koroleva 2 (Snow Queen 2)
Karlar Kraliçesi 2
Snezhnaya Koroleva 2 (Snow Queen 2)
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Karlar Kraliçesi yenik düşmüş, gücünü yitirmiştir. Onu yen troller özgürlüğün tadını çıkarmaktadırlar fakat yeni bir düşmanları vardır. Dünyayı sonsuza dek buza dönüşmekten kurtarmak için yeni bir kahraman beklenmektedir. Troll Orm, beklenen o kahraman olmayı başarabilecek midir? Bu büyüleyici macerada Orm, arkadaşlık ve gerçek aşkın bütün kötülükleri yenebileceğini öğrenecektir.
Galeri
Henüz fotosu bulunmamaktadır.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.