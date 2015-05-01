Karlar Kraliçesi 2

Karlar Kraliçesi yenik düşmüş, gücünü yitirmiştir. Onu yen troller özgürlüğün tadını çıkarmaktadırlar fakat yeni bir düşmanları vardır. Dünyayı sonsuza dek buza dönüşmekten kurtarmak için yeni bir kahraman beklenmektedir. Troll Orm, beklenen o kahraman olmayı başarabilecek midir? Bu büyüleyici macerada Orm, arkadaşlık ve gerçek aşkın bütün kötülükleri yenebileceğini öğrenecektir.