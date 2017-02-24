Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz

Karlar Kraliçesi ve Karlar Kralı'nı kahramanca alt etmesine rağmen Gerda hala aradığı huzuru bulamamıştır. Hayali bir zamanlar Kuzey Rüzgârı'nın kendisinde ayırdığı anne ve babasını bulmak ve ailesini tekrar bir araya getirmektir. Gerda ve arkadaşları bu amaç uğruna zorlu bir yolculuğa çıkarlar, ancak karşılarına pek çok engel çıkacaktır. Yolculuk sırasında tarihi Ateş ve Buz Taşı'nı keşfederler. Bu andan itibaren hiçbir şey planladıkları gibi gitmeyecektir. Gerda sihirli güçleri alt etmeyi başarıp ailesine geri kavuşabilecek midir?