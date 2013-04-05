Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Karlar Kraliçesi - Snezhnaya koroleva
Paylaş

Karlar Kraliçesi

Snezhnaya koroleva

1 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Karlar Kraliçesi
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (9 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Karlar Kraliçesi, yeni bir dünya yaratmaya niyetlenir. Bu dünyada, duyguların yerini tekdüzelik alacaktır. Bu amaçla, yeryüzünü buzlarla kaplar ve sanat adına ne varsa, tamamını yok etmeye girişir. Sihirli bir aynanın dediğine bakılırsa, Karlar Kraliçesi’nin bu emeline ulaşmasının önünde son bir engel kalmıştır: Yaptığı aynalarda, insanın sadece sureti değil, ruhu da yansıyan cam ustası Vegard.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • gittim, izledim ve beğendim. animasyon diyip geçmeyin.nasıl emek harcandığı her kareden belli. animasyon sevmeseniz bile sıkılmazsınız. çünkü konusu çok güzel. fragmanı izleyince ne demek istediğimi anlıcaksınız.

  • çizgi filme sinemada gitme olayı çok saçma geliyo ne yalan söylim.

  • peki izleyen yok mu arkadaşlar? haftasonu için gitmeyi düşünüyoruz ama kararsızım

  • bu film Rus yapımıymış. böyle animasyonlar genelde amerikadan çıkardı. o yüzden merak ettim bakalım ruslar ne yapmış?

  • Filmin fotoğraflarına baktım. görsel anlamda çok iyi görünüyor. fragman da etkileyici. bu kadar zombili cinli filmin içinde bu hafta gidilebilecek en iyi film gibi görünüyor.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Seslendirenler ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Karlar Kraliçesi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Karlar Kraliçesi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir