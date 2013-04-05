Karlar Kraliçesi
Snezhnaya koroleva
- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Fantastik
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Rusya
- Gösterim Tarihi :5 Nisan 2013
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- Oyuncular :
Filmin Konusu
Karlar Kraliçesi, yeni bir dünya yaratmaya niyetlenir. Bu dünyada, duyguların yerini tekdüzelik alacaktır. Bu amaçla, yeryüzünü buzlarla kaplar ve sanat adına ne varsa, tamamını yok etmeye girişir. Sihirli bir aynanın dediğine bakılırsa, Karlar Kraliçesi’nin bu emeline ulaşmasının önünde son bir engel kalmıştır: Yaptığı aynalarda, insanın sadece sureti değil, ruhu da yansıyan cam ustası Vegard.
Galeri
Yorumlar
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gittim, izledim ve beğendim. animasyon diyip geçmeyin.nasıl emek harcandığı her kareden belli. animasyon sevmeseniz bile sıkılmazsınız. çünkü konusu çok güzel. fragmanı izleyince ne demek istediğimi anlıcaksınız.
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çizgi filme sinemada gitme olayı çok saçma geliyo ne yalan söylim.
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peki izleyen yok mu arkadaşlar? haftasonu için gitmeyi düşünüyoruz ama kararsızım
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bu film Rus yapımıymış. böyle animasyonlar genelde amerikadan çıkardı. o yüzden merak ettim bakalım ruslar ne yapmış?
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Filmin fotoğraflarına baktım. görsel anlamda çok iyi görünüyor. fragman da etkileyici. bu kadar zombili cinli filmin içinde bu hafta gidilebilecek en iyi film gibi görünüyor.