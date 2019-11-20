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Karlar Ülkesi II

Frozen II

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Karlar Ülkesi II
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Elsa neden sihirli güçlerle doğdu? Erindel'in dışındaki ormana ve karanlık denizlere, bilinmeyene, giderken geçmişe dair hangi gerçekler Elsa'yı bekliyor olacak? Cevaplar onu çağırıyor ama aynı zamanda krallığını da tehdit ediyor. Elsa; Anna, Kristoff, Olaf ve Sven ile birlikte, tehlikeli ama macera dolu bir yolculukla karşılaşacak.

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