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Kartal Avcısı Kız

The Eagle Huntress

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Kartal Avcısı Kız
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dev pençeleri ve jilet gibi keskin gagaları ile vahşi kartalları eğitmek size imkânsız gözükse de Kazaklar bunu yüzyıllardır yapıyor. Moğolistan'ın Bayon-Ölgii bölgesinde ise bu geleneğe en sadık kalan Kazaklar yaşamaktadır. 13 yaşında, göçebe bir ailenin çalışkan kızı Ayçolpan da bu geleneğe gönül vermiş Kazaklardan biri. Fakat onun özelliği 12 nesil boyunca babadan oğla geçmiş bu geleneğin ilk kadın mirasçısı olmaktır. Dağların tehlikeli yamaçlarında anne kartallar tehditkâr şekilde uçarken Ayçolpan bu idealini gerçekleştirmek üzere yapması gereken şeyi cesur ve kararlı şekilde yapar ve kendi yavru kartalını yakalamayı başarır. Bu, kartalını eğitmek için babası ile girişeceği zorlu ve uzun eğitim sürecinin henüz ilk adımıdır. Nefes kesici atmosferi ve çok özel gerçek görüntüleri ile bu belgesel film Ayçolpan'ın kişisel yolculuğuna ışık tutarken evrensel bir sinema dili yakalamayı başarıyor.

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