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Kartal Eddie
Eddie the Eagle
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- IMDB Puanı : 7.4 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Spor
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Almanya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Atletik özelliklere sahip olmamasına rağmen Eddie, hayatını tek bir amaca, Olimpik bir sporcu olmaya adar. Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları’nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir.
İnatçı ve karizmatik koçunun yardımı ile 1988 Calgary Kış Olimpiyatlarında bir imkansızı başararak dünya çapında spor tutkunlarının kalbini kazanmayı başarır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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film gibi film...good
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Kesinlikle zaman bulunduğunda izlenmesi gereken bir film.
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Kesinlikle iyi hissettiren filmlerden 7
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Muhteşemdi!!! Gözyaşlarınıza ve kahkahalarınıza hakim olamayacaksınız. Sakın kaçırmayın
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