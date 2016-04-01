Kartal Eddie

Atletik özelliklere sahip olmamasına rağmen Eddie, hayatını tek bir amaca, Olimpik bir sporcu olmaya adar. Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları’nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir.

İnatçı ve karizmatik koçunun yardımı ile 1988 Calgary Kış Olimpiyatlarında bir imkansızı başararak dünya çapında spor tutkunlarının kalbini kazanmayı başarır.