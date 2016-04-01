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Kartal Eddie

Eddie the Eagle

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Fragmanlar


Kartal Eddie
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Atletik özelliklere sahip olmamasına rağmen Eddie, hayatını tek bir amaca, Olimpik bir sporcu olmaya adar. Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları’nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir.

İnatçı ve karizmatik koçunun yardımı ile 1988 Calgary Kış Olimpiyatlarında bir imkansızı başararak dünya çapında spor tutkunlarının kalbini kazanmayı başarır.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • film gibi film...good

  • Kesinlikle zaman bulunduğunda izlenmesi gereken bir film.

  • Kesinlikle iyi hissettiren filmlerden 7

  • Muhteşemdi!!! Gözyaşlarınıza ve kahkahalarınıza hakim olamayacaksınız. Sakın kaçırmayın

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Oyuncular ve ekip

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