Kartopu Savaşları

Küçük bir köyde yaşayan bir grup çocuk, kış tatilinde eğlenmek için bir büyük bir kartopu savaşı yapmaya karar verirler. 11 yaşındaki Luke ve Sophie, iki ayrı grubun lideri olurlar. Sophie ve arkadaşları karşı taraftan korunmak için bir kale inşa ederler. Tatil sonunda kaleyi kim ele geçirirse kazanan taraf o olacaktır. Eğlenceyle başlayan masum savaş yavaş yavaş kendini ciddi bir kavgaya bırakır. Çocuklar en sonunda birbirleriyle savaşmayı bırakıp hep beraber kaleye saldırmaya karar verdiklerinde eğlence geri gelecektir.