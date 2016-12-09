Kasap Havası

Annesinin uygun bulduğu biriyle nişanlanmak üzereyken kendisinden yaşça büyük olan Leyla ile bir ilişkiye başlayan taksi şoförü Ahmet, ilişkileri ilerledikçe Leyla ile evlenmeyi düşünür. Leyla'nın yıllar önce birlikte olduğu Semih'in hayatlarına dâhil olmasıyla Ahmet ile Leyla2nın ilişkisi arapsaçına dönecektir.