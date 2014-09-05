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Kaset İşi
Sex Tape
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- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :5 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Evli ve birbirlerine çok aşık olan Jay ve Annie, on yıllık beraberlik ve iki çocuktan sonra tutkularını kaybetmişlerdir. İlişkilerindeki tutkuyu geri getirmek için üç saatlik eğlenceli bir seks maratonu sırasında kendilerinin bir videosunu kaydederler. İlk başta harika bir fikir gibi görünen kayıt işi, bu en mahrem videolarının yayıldığını öğrendiklerinde büyük bir soruna dönüşür. Panikle, videonun yayılmasını durdurmak için çılgın ve macera dolu bir gece başlar.
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Yorumlar
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vasat
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