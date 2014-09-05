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Kaset İşi

Sex Tape

0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kaset İşi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Evli ve birbirlerine çok aşık olan Jay ve Annie, on yıllık beraberlik ve iki çocuktan sonra tutkularını kaybetmişlerdir. İlişkilerindeki tutkuyu geri getirmek için üç saatlik eğlenceli bir seks maratonu sırasında kendilerinin bir videosunu kaydederler. İlk başta harika bir fikir gibi görünen kayıt işi, bu en mahrem videolarının yayıldığını öğrendiklerinde büyük bir soruna dönüşür. Panikle, videonun yayılmasını durdurmak için çılgın ve macera dolu bir gece başlar.

Galeri

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Yorumlar

  • vasat

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Oyuncular ve ekip

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