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Kasırgada Vurgun
The Hurricane Heist
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Filmin Konusu
Film, bir suç ekibinin, kasırga tehdidi karşısında fırsattan istifade ederek ABD Mint tesisine sızıp 600 milyon dolar çalma girişimini konu alıyor.
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