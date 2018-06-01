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Sinema>Vizyondaki Filmler >  Kasırgada Vurgun - The Hurricane Heist
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Kasırgada Vurgun

The Hurricane Heist

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Kasırgada Vurgun
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, bir suç ekibinin, kasırga tehdidi karşısında fırsattan istifade ederek ABD Mint tesisine sızıp 600 milyon dolar çalma girişimini konu alıyor.

Galeri

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