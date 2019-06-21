Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Katil Bebek Geri Döndü: Bu Defa Ruhunu İstiyor - Charlotte the Return
Paylaş

Katil Bebek Geri Döndü: Bu Defa Ruhunu İstiyor

Charlotte the Return

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Katil Bebek Geri Döndü: Bu Defa Ruhunu İstiyor
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Genç kadının kapısı çalar, içerisinde voodoo bebeği olan gizemli bir hediye paketi bırakılmıştır. Oyuncak bebek canlandığında, asla hayal edemeyeceğiniz korkular zinciri başlayacaktır. Gizemli bir hediye ile genç kadın ve çevresindekiler için geri dönüşü olmayan korkunç ve lanetli kabuslar başlamıştır.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Katil Bebek Geri Döndü: Bu Defa Ruhunu İstiyor filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Katil Bebek Geri Döndü: Bu Defa Ruhunu İstiyor filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir