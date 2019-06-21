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Katil Bebek Geri Döndü: Bu Defa Ruhunu İstiyor
Charlotte the Return
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Filmin Konusu
Genç kadının kapısı çalar, içerisinde voodoo bebeği olan gizemli bir hediye paketi bırakılmıştır. Oyuncak bebek canlandığında, asla hayal edemeyeceğiniz korkular zinciri başlayacaktır. Gizemli bir hediye ile genç kadın ve çevresindekiler için geri dönüşü olmayan korkunç ve lanetli kabuslar başlamıştır.
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