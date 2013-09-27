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Katliam Gecesi

You're Next

2 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Katliam Gecesi
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Maskeli ve baltalı katiller Davison ailesinin evini basınca, talihsiz kurbanlar tuzağa düşmüş gibi görünür… Ama daha sonra ailenin beklenmedik misafiri aralarındaki en yetenekli katil olduğunu kanıtlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • film güzel olabilir ama pek değil etkileyici ama korku konusunda sıfır bundan daha iyi korku konusunda pek güzel film yok

  • gidin mutlaka. paranızın karşılığını fazlasıyla alıcaksınız

  • fragmandan izlediğim kadarıyla klasik baltalı katiller evi basar filmi diil. senaryo sürprizlerle dolu gibi

  • maskeler çok başarılı

  • korku filmine doyduk kaç haftadır. ama bu da iyi gibi.

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Oyuncular ve ekip

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