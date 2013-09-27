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Katliam Gecesi
You're Next
2 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :27 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Maskeli ve baltalı katiller Davison ailesinin evini basınca, talihsiz kurbanlar tuzağa düşmüş gibi görünür… Ama daha sonra ailenin beklenmedik misafiri aralarındaki en yetenekli katil olduğunu kanıtlar.
Galeri
Yorumlar
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film güzel olabilir ama pek değil etkileyici ama korku konusunda sıfır bundan daha iyi korku konusunda pek güzel film yok
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gidin mutlaka. paranızın karşılığını fazlasıyla alıcaksınız
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fragmandan izlediğim kadarıyla klasik baltalı katiller evi basar filmi diil. senaryo sürprizlerle dolu gibi
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maskeler çok başarılı
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korku filmine doyduk kaç haftadır. ama bu da iyi gibi.
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