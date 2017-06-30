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Katliam Günü
The Windmill Massacre
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Hollanda
- Gösterim Tarihi :30 Haziran 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Jennifer, geçmişinden kurtulmaya çalışan Avusturalyalı bir kızdır. Bir gün bir turist grubu ile beraber Amsterdam'ın efsanevi yel değirmenlerini izlemek için bir tura katılır. Fakat otobüsün ıssız bir yerde kaza yapması sonucu Jennifer ve diğer yolcular burada sığınacak bir yer bulmak zorunda kalır. Mecburen terk edilmiş, uğursuz bir yel değirmenine sığınırlar. Yolcular teker teker kaybolmaya başladığında Jennifer hepsinin ortak kaderi ve sırrı olduğunu fark edecektir
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