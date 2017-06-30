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Katliam Günü

The Windmill Massacre

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Fragmanlar


Katliam Günü
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Jennifer, geçmişinden kurtulmaya çalışan Avusturalyalı bir kızdır. Bir gün bir turist grubu ile beraber Amsterdam'ın efsanevi yel değirmenlerini izlemek için bir tura katılır. Fakat otobüsün ıssız bir yerde kaza yapması sonucu Jennifer ve diğer yolcular burada sığınacak bir yer bulmak zorunda kalır. Mecburen terk edilmiş, uğursuz bir yel değirmenine sığınırlar. Yolcular teker teker kaybolmaya başladığında Jennifer hepsinin ortak kaderi ve sırrı olduğunu fark edecektir

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